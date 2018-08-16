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На Эльбрусе попал в беду 56-летний турист

Происшествия

Альпинист получил травмы в районе высоты «Седловина»

Нальчик, 16 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Участнику восхождения на Эльбрус потребовалась помощь спасателей. Мужчина 1962 года рождения сорвался и получил травмы, сообщает 16 августа пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

О происшествии спасателям стало известно утром. По предварительным данным, альпинист сорвался в районе высоты «Седловина» (5,3 тыс. м).

На помощь мужчине, получившему травмы различной степени тяжести, отправились четверо сотрудников отряда Центроспас. Задействована одна единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа при одиночном восхождении на Эльбрус пропал турист из Волгограда. В тот же день на высоте 5300 метров сорвался другой альпинист.

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