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Житель Одессы облил подростка из окна кислотой

Происшествия

Пострадавший школьник с ожогами на голове и теле был доставлен в больницу

Житель Одессы облил подростка из окна кислотой
Юон Константин. Раскрытое окно. Лигачево. 1947

Одесса, Украина, 16 августа 2018, 09:47 — REGNUM  В Одессе житель Приморского района города, недовольный шумом под окнами, облил 12-летнего подростка кислотой. Об этом сообщила 15 августа пресс-служба управления нацполиции Одесской области.

Отмечается, что подозреваемого, распылившего в сторону мальчика опасное вещество, задержали стражи порядка. Пострадавший школьник с ожогами на голове и теле был доставлен в больницу, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на пороге своего дома была облита кислотой советница мэра Херсона Наталья Гандзюк. В результате нападения злоумышленника она получила химические ожоги 30% поверхности тела. Подозреваемый в совершении преступления был позднее задержан полицией.

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