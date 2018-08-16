Житель Одессы облил подростка из окна кислотой

Одесса, Украина, , 09:47 — REGNUM В Одессе житель Приморского района города, недовольный шумом под окнами, облил 12-летнего подростка кислотой. Об этом сообщила 15 августа пресс-служба управления нацполиции Одесской области.

Отмечается, что подозреваемого, распылившего в сторону мальчика опасное вещество, задержали стражи порядка. Пострадавший школьник с ожогами на голове и теле был доставлен в больницу, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на пороге своего дома была облита кислотой советница мэра Херсона Наталья Гандзюк. В результате нападения злоумышленника она получила химические ожоги 30% поверхности тела. Подозреваемый в совершении преступления был позднее задержан полицией.

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