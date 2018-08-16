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На юго-востоке Австралии действует 81 лесной пожар

Происшествия

Тушить огонь мешает сильный ветер

На юго-востоке Австралии действует 81 лесной пожар
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Канберра, 16 августа 2018, 09:45 — REGNUM  Более 80 лесных пожаров зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Сообщение об этом опубликовано местной пожарной службой в Twitter.

Из 81 пожара локализовать 38 пока не удалось. К борьбе с огнем привлечены около 650 человек, задействовано более 40 единиц авиационной техники.

Тушить пожары мешает сильный ветер, отметили в пожарной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, севернее Австралии, на индонезийском острове Суматра, бушует лесной пожар. Горят 300 гектаров леса в провинции Западная Суматра. Власти делают всё возможное, чтобы огонь не распространился на другие районы.

Читайте также: Лесной пожар на Западной Суматре распространился на 300 гектаров

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Лесные пожары — 2018
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