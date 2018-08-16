В результате наводнения на юге Индии погибли 67 человек

Нью-Дели, , 09:35 — REGNUM Обнаружены тела ещё 25 человек, погибших в результате наводнения в индийском штате Керала на юге страны. Таким образом, на сегодняшний день число жертв стихии увеличилось до 67 человек, сообщает 16 августа AFP.

По сообщению властей штата, более 50 тыс. человек в настоящее время эвакуированы из зоны подтопления во временные лагеря.

https://twitter.com/AFP/status/1029877145840115712

«Ситуация остаётся бедственной во многих частях штата, и число жертв, вероятно, возрастёт», — цитирует агентство слова представителя управления по борьбе со стихийными бедствиями штата.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в МВД Индии отметили, что во время текущего сезона муссонов жертвами наводнений и ливней на территории Индии стали по меньшей мере 774 человека.

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