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Непогода победила Киев: улицы затоплены, дороги перекрыты

Происшествия

Для ликвидации последствий грозы пришлось привлекать спасателей

Непогода победила Киев: улицы затоплены, дороги перекрыты
Улицы в грязи

Киев, 16 августа 2018, 09:33 — REGNUM  Из-за непогоды в Киеве 16 августа затопило улицы и остановилось движение автомобилей, сообщает пресс-служба главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, гроза повалила 14 деревьев, ряд дорог перекрыты упавшими стволами. Ливнями затопило несколько улиц, машины встают в ямах и не могут выехать. Также затопило один подземный переход. Для ликвидации последствий непогоды пришлось привлечь 35 спасателей и восемь единиц техники.

Напомним, ранее 129 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за града, грозы и сильного ветра. Так, без света остались населенные пункты в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 120 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения

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