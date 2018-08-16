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В Вашингтоне аэропорт Рейгана остался без света

Происшествия

Электричество отключили, предположительно, из-за возгорания резервного генератора

Вашингтон, 16 августа 2018, 09:11 — REGNUM  Масштабное отключение электричества произошло в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Сообщение об этом опубликовано на странице воздушной гавани в Twitter.

Администрация отметила, что некоторые части аэропорта получают электроэнергию за счет резервных генераторов. Авиасообщение восстановлено, однако темп приема и отправки самолетов снизился.

Позже в Twitter появилось сообщение о возобновлении подачи энергии. В аэропорту отметили, что на место прибыли пожарные, но это было мерой предосторожности — пожара в воздушной гавани не было.

Местная радиостанция сообщила, что электричество отключили из-за возгорания резервного генератора. Однако огонь быстро потушили, и ощутимого ущерба для инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года из-за разрыва кабеля оказался обесточен международный аэропорт «Хартсфилд-Джексон Атланта» в штате Джорджия. Сбой привел к отмене более 1,1 тыс. рейсов.

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