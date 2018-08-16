Может ли трагедия в Генуе повториться во Франции?

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Происшествия

Недавняя проверка, запрошенная правительством, показывает, что почти каждый третий мост на национальных дорогах Франции требует ремонта

Париж, 16 августа 2018, 08:02 — REGNUM  Согласно недавнему аудиту, проведенному по заказу правительства Франции, 30% мостов нуждаются в ремонте, а 7% могут в конечном итоге рухнуть, сообщает Europe1.

Недавняя проверка, запрошенная правительством, показывает, что почти каждый третий мост на национальных дорогах Франции требует ремонта. Согласно этой проверке, 30% из 12 000 мостов должны быть отремонтированы, а 7% из них могут рухнуть.

Последний раз ремонт делали 22 года назад. Ухудшение состояния дорог и сооружений считается «тревожным». Если ничего не будет сделано, то к 2037 году 62% дорог придут в упадок.

Во Франции ежегодные расходы на содержание и восстановление автодорожной сети оцениваются в среднем в размере 1,3 млрд евро в год. В этом году бюджет Франции выделил только 800 млн евро, что, однако, больше, чем в Италии.

«Никакой паники. Все мосты подлежат ежегодным проверкам», — заявила министр транспорта Элизабет Борн.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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