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Трагедия в Генуе: среди жертв обнаружен еще один гражданин Франции

Происшествия

Власти Франции подтвердили присутствие по меньшей мере четырех французов среди 39 погибших

Генуя, Италия, 16 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Министерство иностранных дел Франции объявило, что четыре француза стали жертвами крушения автодорожного моста в Генуе, сообщает Europe1.

Работа по идентификации тел продолжается, французские власти подтвердили присутствие по меньшей мере четырех французов среди 39 погибших, согласно последним данным.

Известно, что трое французов в возрасте от 20 до 22 лет отправились на музыкальный фестиваль из Монпелье. В Facebook ребята пригласили кого-нибудь к ним присоединиться. Они надеялись разделить стоимость затраченного на дорогу бензина и позволить единственному водителю в группе отдохнуть. Тело четвертой жертвы было обнаружено в салоне автомобиля. 22-летний молодой человек присоединился к группе в Ниме.

Министерство иностранных дел заявило, что оно будет поддерживать связь с итальянскими властями, чтобы «определить возможное присутствие других граждан Франции среди погибших».

Напомним, 14 августа в Генуе, Италия, произошло обрушение автодорожного моста. В момент трагедии на мосту находились около 30 легковых и несколько грузовых автомобилей. 16 августа объявлен днем траура.

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Обрушения мостов
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