Семье погибшего на Урале горняка и пострадавшему шахтёру окажут помощь

Краснотурьинск, Свердловская область, , 06:56 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области администрация Северо-Песчанской шахты рассматривает вопрос об оказании помощи семье шахтёра, погибшего при обрушении породы, и шахтёру, получившему незначительные травмы. Об этом на своей странице в Facebook заявила сотрудница пресс-службы «Уральской горно-металлургической компании» Нина Пелевина.

По её словам, второй шахтёр был доставлен в городскую больницу для более детального обследования. Участок, где произошло обрушение, был временно закрыт.

Руководство предприятия оказывает компетентным органам помощь в расследовании обстоятельств ЧП, уточнила Нина Пелевина.

Напомним, авария произошла вечером 15 августа. Из-за обрушения породы один шахтёр погиб. Ещё один получил незначительные травмы.

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