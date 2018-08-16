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Семье погибшего на Урале горняка и пострадавшему шахтёру окажут помощь

Происшествия

Руководство шахты оказывает следствию содействие

Краснотурьинск, Свердловская область, 16 августа 2018, 06:56 — REGNUM  В Краснотурьинске Свердловской области администрация Северо-Песчанской шахты рассматривает вопрос об оказании помощи семье шахтёра, погибшего при обрушении породы, и шахтёру, получившему незначительные травмы. Об этом на своей странице в Facebook заявила сотрудница пресс-службы «Уральской горно-металлургической компании» Нина Пелевина.

По её словам, второй шахтёр был доставлен в городскую больницу для более детального обследования. Участок, где произошло обрушение, был временно закрыт.

Руководство предприятия оказывает компетентным органам помощь в расследовании обстоятельств ЧП, уточнила Нина Пелевина.

Напомним, авария произошла вечером 15 августа. Из-за обрушения породы один шахтёр погиб. Ещё один получил незначительные травмы.

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