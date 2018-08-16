На юго-запад Китая поступила помощь пострадавшим от двойного землетрясения

Куньмин, Китай, , 06:31 — REGNUM Китайское правительство направило специальные поставки в пострадавшие от землетрясения районы провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Грузы были доставлены в уезд Тунхай, а также иные пострадавшие от стихии районы. Они включают в себя 3 тыс. палаток, 12 тыс. раскладушек, одеяла и одежду, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Китая.

В общей сложности 24 человека получили ранения и более 39 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места после двойного землетрясения магнитудой 5,0, произошедшего в уездных районах Юньнани ранним утром по местному времени 13 и 14 августа, о чем сообщало ИА REGNUM.

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