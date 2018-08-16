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СКР выясняет причины гибели шахтёра в Свердловской области

Происшествия

Начата доследственная проверка

Краснотурьинск, Свердловская область, 16 августа 2018, 06:08 — REGNUM  В Свердловской области СКР ведёт доследственную проверку по факту гибели рабочего в шахте на территории Краснотурьинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении данного ведомства.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также устанавливаются лица, ответственные за безопасность на данной шахте.

Напомним, обрушение породы произошло в 22:20 15 августа на шахте «Северопесчанская». Один из рабочих погиб. Ещё один получил незначительные травмы.

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