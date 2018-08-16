Первые похороны жертв обрушившегося моста в Генуе пройдут 18 августа

Генуя, Италия, , 05:59 — REGNUM Первая церемония похорон жертв крушения моста в итальянском городе Генуя пройдет утром 18 августа, сообщает телеканал TGCom24.

Как сообщает телеканал, церемония прощания с погибшими пройдет в крытой арене, способной вместить тысячи человек. Также есть неподтвержденная информация, что на церемонию прибудет президент Италии Серджо Матарелла.

Напомним, 14 августа в Генуе произошло обрушение пролета автомобильного моста. На момент происшествия по мосту проезжали 35 легковых и три грузовых автомобиля, часть из которых упала с высоты около ста метров. По последним данным, в катастрофе погибло 39 человек, еще около десяти числятся пропавшими без вести. В связи с трагедией в Италии будет объявлен траур.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении режима чрезвычайного положения на год в связи с обрушением моста в Генуе. На экстренном совещании с министрами было принято решение также выделить 5 млн евро на ликвидацию последствий катастрофы.

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