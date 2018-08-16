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В чикагском аэропорту столкнулись два самолета

Происшествия

И повредили крылья

Чикаго, США, 16 августа 2018, 05:50 — REGNUM  Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Чикаго у выхода C28, сообщает CBS.

Отмечается, что при перемещении самолета рейса 645 от выхода С30 самолет задел крылом другой самолет у выхода С28. В результате пострадали крылья обоих воздушных судов. Из-за повреждений самолетов вылеты пришлось перенести на более позднее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в московском аэропорту «Внуково» экстренно сел самолет Boeing 747, летевший с Кипра. Причиной экстренной посадки стало нарушение работы одного из двигателей авиалайнера, в результате чего экипаж принял решение отключить неисправный двигатель. Самолет сел штатно, никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Во «Внуково» экстренно сел Boeing 747 с отказавшим двигателем

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Авиапроисшествия
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