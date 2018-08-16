В Афганистане от взрыва минометного снаряда погибли дети

Кабул, , 05:21 — REGNUM В афганской провинции Лагман в результате взрыва минометного снаряда погибли шестеро девочек, сообщает «Афганистан.ру».

Сообщается, что дети нашли минометный снаряд во время игр на улице. Из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся боеприпасом произошел взрыв, унесший жизни детей. Местные власти считают, что снаряд остался от боевых действий и был запущен боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Власти отмечают, что неразорвавшиеся снаряды и мины до сих пор представляют угрозу для мирного населения. Чаще всего жертвами этих боеприпасов становятся дети, которые погибают из-за неосторожного обращения или несвоевременного обнаружения боеприпаса.

Напомним, мирное население Афганистана гибнет практически ежедневно — как правило, в результате терактов или нападений боевиков. На территории страны орудуют две основные исламистские силы — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и конкурирующее с ним за территории и другие ресурсы «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Афганистана осудил атаку террористов на академию