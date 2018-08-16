Четверо граждан Молдавии пострадали при обрушении лесов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 03:22 — REGNUM Четверо граждан Молдавии пострадали при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге. Как сообщили 15 августа в молдавском МИД, пострадавшие — мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года — были госпитализированы, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информаци пресс-секретаря Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) Лилианы Пушкашу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а состояние остальных стабильное.

Премьер Молдавии Павел Филип распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. «Тот факт, что четверо молдавских граждан находятся в тяжелом состоянии в больнице в чужой стране, вдали от дома и родных, не может оставить нас равнодушными. Мы окажем всю необходимую помощь», — сказал он.

Филип поручил обеспечить перевозку пострадавших в Кишинев для оказания необходимой медицинской помощи.