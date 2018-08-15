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Испанская служба спасения на море за сутки обнаружила больше 500 мигрантов

Происшествия

Из Марокко в Испанию направлялись 12 лодок с 524 пассажирами на борту

Мадрид, 15 августа 2018, 23:36 — REGNUM  Свыше 500 нелегальных мигрантов из Африки обнаружены за сутки испанской службой спасения на море у побережья Испании, сообщает 15 августа пресс-служба спасателей.

Уточняется, что в море Альборан обнаружено пять лодок и 284 мигранта, в Гибралтарском проливе — семь лодок, на которых было 240 нелегалов. Все они направлялись из Марокко в Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, поток нелегальной миграции из Северной Африки и стран Ближнего Востока в Европу резко усилился. По официальным данным, с начала 2018 года через Средиземное море прибыло более 61 тыс. человек.

При этом зафиксирована гибель не менее полутора тысяч выходцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока, пытавшихся добраться до берегов Европы на слабоприспособленных для этого судах.

Напомним, причиной этого явления стало разрушение целого ряда африканских и ближневосточных государств при непосредственном участии США и стран НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Испании обнаружены девять лодок с 350 мигрантами на борту

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Миграционный кризис в Европе
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