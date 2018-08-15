Обрушение в шахте на Урале не повлияло на её работу

Краснотурьинск, Свердловская область, 15 августа 2018, 21:52 — REGNUM В свердловском Краснотурьинске обрушение на шахте не повлияло на её работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.
Шахта работает в штатном режиме, уточнили в МЧС. Эвакуации её работников не потребовалось.
Напомним, порода обрушилась на горизонте — 255 метров в 22:20 по местному времени. Двое шахтёров получили травмы. Их подняли на поверхность.
Сейчас специальная комиссия выясняет причины аварии.
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