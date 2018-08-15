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При обрушении на шахте в Свердловской области погиб один горняк

Происшествия

ЧП произошло на шахте «Северопесчанская»

Краснотурьинск, Свердловская область, 15 августа 2018, 21:48 — REGNUM  В результате обрушения на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области погиб один горняк, передаёт «Рен ТВ».

По информации телеканала, второй оказавшийся под завалом рабочий получил лёгкие травмы, от госпитализации он отказался.

О гибели одного из горняков сообщает также РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным портала URA.ru, обрушение произошло на горизонте 255 метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены два подразделения военизированных горноспасательных частей.

Как передавало ИА REGNUM, обрушение произошло вечером 15 августа на шахте «Северопесчанская» Богословского рудоуправления, расположенной возле города Краснотурьинска. Всего в момент инцидента в шахте находился 131 человек.

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