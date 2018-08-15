МЧС: при обрушении в шахте на Урале пострадали два горняка

Краснотурьинск, Свердловская область, , 21:45 — REGNUM При обрушении горной породы в шахте на территории свердловского Краснотурьинска пострадали два горняка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Обрушение произошло в 22:20 по местному времени. Пострадавших оперативно подняли на поверхность.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, компании, которой принадлежит шахта, и следователи. Специально созданная комиссия выясняет причины ЧП.

Читайте развитие сюжета: Обрушение в шахте на Урале не повлияло на её работу