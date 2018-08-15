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На шахте в Свердловской области произошло обрушение

Происшествия

Под завалами находятся два человека

На шахте в Свердловской области произошло обрушение
hangela
Шахта

Краснотурьинск, Свердловская область, 15 августа 2018, 21:27 — REGNUM  На шахте «Северопесчанская» в Свердловской области вечером 15 августа произошло обрушение, передаёт телеканал «Рен ТВ».

По предварительным данным, под завалами оказались два человека. В самой шахте находится 131 человек.

На месте инцидента в настоящее время работают 11 спасателей и две единицы техники.

Официальных сообщений о ЧП на шахте на данный момент не поступало.

Читайте развитие сюжета: При обрушении на шахте в Свердловской области погиб один горняк

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