На шахте в Свердловской области произошло обрушение

Краснотурьинск, Свердловская область, 15 августа 2018, 21:27 — REGNUM На шахте «Северопесчанская» в Свердловской области вечером 15 августа произошло обрушение, передаёт телеканал «Рен ТВ».
По предварительным данным, под завалами оказались два человека. В самой шахте находится 131 человек.
На месте инцидента в настоящее время работают 11 спасателей и две единицы техники.
Официальных сообщений о ЧП на шахте на данный момент не поступало.
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