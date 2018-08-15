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Полиция задержала одессита, облившего подростка кислотой

Происшествия

Мужчина «наказал» ребенка за шум под окнами

Полиция задержала одессита, облившего подростка кислотой
Ashely Moreno
Арест

Одесса, Украина, 15 августа 2018, 21:39 — REGNUM  В Одессе задержан 50-летний местный житель, который облил кислотой двенадцатилетнего подростка, сообщил глава нацполиции Одесской области Дмитрий Головин 15 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Полицейские продолжают следственные действия и обещают опубликовать подробности инцидента.

На данный момент известно, что подросток вместе с друзьями гулял на Французском бульваре. Мужчине, который жил на первом этаже, не понравился шум под окнами. Он распылил в сторону ребенка некое вещество, которое вызвало ожоги на голове, шее и туловище пострадавшего. Мать ребенка обратилась в полицию, ожоги изучают врачи.

Напомним, 31 июля в Херсоне на пороге дома злоумышленник облил серной кислотой советницу мэра Херсона Наталью Гандзюк. Женщина получила химические ожоги 30% поверхности тела, а нападавший позже был задержан.

Читайте подробнее: Задержан преступник, обливший серной кислотой советницу мэра Херсона

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