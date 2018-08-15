В Калужской области восстанавливают энергоснабжение после сильной грозы

Калуга, , 20:57 — REGNUM Филиал «Калугаэнерго» оперативно устраняет локальные отключения, возникшие в результате грозового фронта, прошедшего над Калужской областью, сообщила 15 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

По её словам, бригады энергетиков филиала «Калугаэнерго» отрабатывают заявки потребителей о нарушении электроснабжения, которые возникли в результате прохождения по территории области грозового фронта, который сопровождался сильными дождями и усилением ветра.

Копоня отметила, что энергетики были готовы к непогоде — накануне было получено метеопредупреждение. При получении информации о перебоях в электроснабжении бригады энергетиков оперативно направляются для устранения локальных технологических нарушений по заявкам потребителей. В основном они связаны с падением веток на провода воздушных линий электропередачи и повреждением вводов в дома.

«Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения. Организован информационный обмен с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами», — заявила Наталья Копоня.

Как сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, в результате прохождения атмосферного циклона над территорией областного центра произошли аварийные ситуации, связанные с падением деревьев и порывом проводов электропередачи. В работах по ликвидации последствий заняты десять аварийных бригад из подведомственных городской управе организаций. Координацию деятельности аварийных бригад осуществляет Единая дежурная диспетчерская служба города.

Так, на улице Карла Либкнехта в результате падения дерева произошел обрыв контактной сети. Из-за этого Управление калужского троллейбуса было вынуждено остановить движение по маршрутам №5, №6 и №9. Также деревья повалены в Центральном парке культуры и отдыха на ул. Войкова и Николо-Козинской. В результате сильного ливня затоплены многие улицы в центре Калуги. Например, огромные лужи образовались на улицах Кирова, Марата, Ленина и Жукова.