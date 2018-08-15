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У побережья Испании обнаружены девять лодок с 350 мигрантами на борту

Происшествия

Нелегалы пытались добраться до Испании через море Альборан и Гибралтарский пролив

У побережья Испании обнаружены девять лодок с 350 мигрантами на борту
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы ЕС

Мадрид, 15 августа 2018, 19:16 — REGNUM  Испанская служба спасения на море за 15 августа обнаружила девять лодок с мигрантами, идущих к берегам Испании. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 15 августа.

Уточняется, что пять лодок шли в сторону Испании через Гибралтарский пролив, а еще четыре были обнаружены в море Альборан. В общей сложности на борту этих лодок находился 361 мигрант.

Как сообщало ИА REGNUM, поток нелегальных мигрантов из Северной Африки и стран Ближнего Востока по прежнему направлен в страны Евросоюза. Причиной этого послужило разрушение целого ряда государств региона, произошедшее при непосредственном участии США и блока НАТО.

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Миграционный кризис в Европе
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