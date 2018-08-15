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В Новой Москве 60 жильцов дома эвакуированы из-за угрозы взрыва

Происшествия

Инцидент произошёл в посёлке Коммунарка

Москва, 15 августа 2018, 18:29 — REGNUM  Около 60 человек эвакуированы из жилого дома в посёлке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, от неизвестного поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в доме по адресу улица Александры Монаховой, 5/1.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что в одном из подъездов дома по указанному адресу «найден предмет, похожий на взрывное устройство».

Территория вокруг здания в настоящее время оцеплена, в доме работает кинолог с собакой.

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