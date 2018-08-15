В новгородском озере Ильмень утонули два человека

Великий Новгород, , 18:08 — REGNUM В Новгородской области начата доследственная проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины в акватории озера Ильмень. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, 32-летний мужчина и 40-летняя женщина купались в озере, по предварительным данным, в ночное время.

Их тела были найдены 11 августа в районе деревни Ондвор.

При осмотре тел погибших признаков криминальной смерти следователи не обнаружили. Сейчас проводятся опросы очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным управления, ещё один несчастный случай на воде произошёл днём 11 августа на Валдайском озере в районе села Зимогорье — здесь утонул 51-летний местный житель.

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