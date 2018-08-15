Среда, 15 Августа 2018 года
19:15:46 МСК

В новгородском озере Ильмень утонули два человека

Происшествия

Мужчина и женщина купались в ночное время

Великий Новгород, 15 августа 2018, 18:08 — REGNUM  В Новгородской области начата доследственная проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины в акватории озера Ильмень. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, 32-летний мужчина и 40-летняя женщина купались в озере, по предварительным данным, в ночное время.

Их тела были найдены 11 августа в районе деревни Ондвор.

При осмотре тел погибших признаков криминальной смерти следователи не обнаружили. Сейчас проводятся опросы очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным управления, ещё один несчастный случай на воде произошёл днём 11 августа на Валдайском озере в районе села Зимогорье — здесь утонул 51-летний местный житель.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека утонули в Новгородской области с начала августа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить