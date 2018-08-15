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В Китае произошла утечка газа, более 130 пострадавших

Происшествия

Авария на газопроводе металлургической компании в провинции Шаньси произошла в непосредственной близости от деревни

Пекин, 15 августа 2018, 17:35 — REGNUM  В китайской провинции Шаньси из-за утечки газа госпитализированы 136 человек, сообщает 15 августа газета «Синьцзинбао».

По информации газеты, авария на газопроводе металлургической компании произошла в непосредственной близости от деревни Санцунь. В результате 136 жителям деревни потребовалась госпитализация, а еще свыше 100 человек обследуют медики. В числе пострадавших от утечки газа 18 детей разного возраста.

На месте утечки работают экстренные и ремотные службы. Причины аварии выясняются.

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Происшествия на газопроводах
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