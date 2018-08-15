Взрыв в Кабуле. Не менее 10 человек погибло

Кабул, 15 августа 2018, 17:09 — REGNUM В западной части Кабула прогремел мощный взрыв, сообщает 15 августа информагентство Pajwok.
Неустановленное взрывное устройство сработало возле учебного центра в квартале Даште-Барчи. По предварительным данным, погибли десять студентов, не менее 20 получили ранения.
Полиция афганской столицы уже называет этот взрыв терактом, хотя о его причинах пока ничего неизвестно.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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