Взрыв в Кабуле. Не менее 10 человек погибло

Кабул, , 17:09 — REGNUM В западной части Кабула прогремел мощный взрыв, сообщает 15 августа информагентство Pajwok.

Неустановленное взрывное устройство сработало возле учебного центра в квартале Даште-Барчи. По предварительным данным, погибли десять студентов, не менее 20 получили ранения.

Полиция афганской столицы уже называет этот взрыв терактом, хотя о его причинах пока ничего неизвестно.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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