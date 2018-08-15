Семь человек пострадали в ДТП с бензовозом и маршруткой под Волгоградом

Волгоград, , 16:35 — REGNUM ДТП с участием бензовоза и маршрутного такси произошло днём 15 августа в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла на 35-м километре трассы Волжский-Николаевск. По предварительным данным, маршрутка остановилась на обочине для высадки пассажиров, в этот момент в неё сзади врезался бензовоз. В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет.

Как сообщили в управлении ЧС Среднеахтубинского района Волгоградской области, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе два ребёнка 5 и 13 лет.

По информации «Российской газеты», в числе пострадавших — беременная женщина. У одного пострадавшего ребёнка диагностирован перелом бедра, у другого — ушибы и ссадины.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.