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В Новосибирске онкобольную школьницу лечили от бронхита, СК начал проверку

Происшествия

Девочку долгое время лечили от бронхита, но впоследствии она скончалась от другого заболевания

Новосибирск, 15 августа 2018, 16:19 — REGNUM  В Новосибирске следователи назначили уголовно-процессуальную проверку после смерти 16-летней девочки в одной из городских больниц. Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области отреагировало после появления в местных СМИ информации о том, что больную раком школьницу более полугода лечили от бронхита.

«По сведениям журналистов установлено, что девушку госпитализировали осенью 2017 года, неверно установили диагноз заболевания и на протяжении длительного времени проводили её лечение, впоследствии пациентка скончалась от другого заболевания», — уточнили в ведомтве.

О смерти ребёнка 12 августа сообщила «Комсомольская правда».

«Марина Измайлова уверена — её дочку погубили невнимательные врачи. Девочка больше, чем полгода была под наблюдением у десятка медиков. Ей ставили разные диагнозы, но самый главный — рак — проглядели», — писала КП.

Как пояснили в СУ СК РФ по региону, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Проведение проверки продолжается.

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