В Екатеринбурге приставы опечатали здание на скандальной овощебазе №4

Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM В Екатеринбурге судебные приставы опечатали объект незавершённого строительства на «Продовольственной базе №4» по улице Завокзальной, эксплуатация которого по решению суда незаконна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Указанное здание, являясь объектом незавершенного строительства и не имея разрешения на ввод в эксплуатацию, является местом повышенной опасности для граждан. Однако в нарушение всех правил владелец организации сдал в аренду первый этаж строящегося здания для осуществления предпринимательской деятельности», — сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, что судебное решение по иску прокуратуры о запрете эксплуатации недостроенного здания рынка было принято в конце февраля 2018 года, а в начале июля решение вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, овощебаза №4 в Екатеринбурге ранее уже не раз попадала в скандальную хронику. Так, в конце 2017 года на территории продовольственной базы злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой был ранен человек. В начале 2017 года на базе были обнаружены овощи и фрукты, ввоз которых на территорию России был запрещён санкциями. В итоге их пришлось уничтожить. В 2016 году на овощебазе №4 сотрудники полиции задержали преступную группировку, которая занималась «отмыванием» денег. А в 2014 году там же произошли массовые беспорядки, в результате которых была осуществлена попытка захвата административных зданий «Продовольственной базы №4».

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