В Туве мать подкинула ребёнка полицейским

Шагонар, Тува, , 15:54 — REGNUM В Туве нашли женщину, оставившую своего двухлетнего сына в полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 августа, в республиканском МВД, добавив, что она привлечена к административной ответственности.

По данным ведомства, 13 августа примерно в 23:00 по местному времени в межмуниципальный отдел МВД России «Улуг-Хемский» (город Шагонар) зашла нетрезвая молодая женщина с маленьким ребёнком. Проведя какое-то время в фойе, она оставила мальчика возле помещения дежурной части и покинула отдел полиции, скрывшись в неизвестном направлении.

Полицейские отвезли ребёнка в районную больницу и приступили к поиску его матери. Выяснилось, что ребёнка в полицию подкинула 19-летняя безработная жительница Шагонара. Весь день 13 августа она распивала спиртные напитки вместе со своей родственницей. Во время попойки они поссорились, и родственница пригрозила молодой женщине, что передаст её маленького ребенка сотрудникам полиции.

«Эмоционально отреагировав на данную угрозу, 19-летняя мать взяла ребёнка, привела его в полицию и, оставив мальчика возле дежурной части, покинула отдел. Выйдя на улицу, женщина встретила знакомую, с которой продолжила распивать спиртные напитки», — говорится в сообщении МВД.

Установлено, что женщина воспитывает сына одна. На учёте в подразделениях полиции до данного случая не состояла. В отношении неё составлен административный протокол. С женщиной проведена профилактическая беседа. Мальчик до сих пор находится в больнице. Жительницу Шагонара могут лишить родительских прав.