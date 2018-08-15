В Каменске-Уральске приостановлена работа кинотеатра и парка развлечений

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:54 — REGNUM В Свердловской области на основании судебного решения приостановлена деятельность кинотеатра «Кинофокс» и парка развлечений «Ягода-Малина», расположенных в Каменском-Уральском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в кинотеатре и парке развлечений в ходе прокурорской проверки были выявлены грубые нарушения законодательства о противопожарной безопасности, из-за которых эксплуатация помещений небезопасна для посетителей и персонала.

Также по итогам проверки торговых комплексов в Каменске-Уральском возбуждено 10 административных дел и внесено пять представлений в адрес юридических лиц о нарушении противопожарной безопасности. Более того, суд обязал руководство ТЦ «Октябрьский» устранить нарушения противопожарной безопасности в течение трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки на соблюдение противопожарного законодательства в торговых и торгово-развлекательных центрах начались после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда 25−26 марта в результате пожара погибли 60 человек, большинство — дети.

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Напомним, что аналогичные проверки проходили в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. По их итогам также были выявлены нарушения противопожарной безопасности, а деятельность некоторых ТРЦ была приостановлена до устранения нарушений.

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