Погоня со стрельбой в центре Москвы: нарушитель задержан

Москва, , 15:43 — REGNUM В центре Москвы ночью 14 августа были слышны выстрелы. Применить табельное оружие пришлось сотрудникам правоохранительных органов при задержании нарушителя правил дорожного движения. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, инцидент произошёл на улице Новозаводской.

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Наехавший на ограждения водитель автомобиля Mercedes сначала в грубой форме отказался выйти из машины и предъявить сотрудникам полиции документы для проверки, а затем и вовсе попытался скрыться. Стражам порядка удалось заблокировать иномарку, однако нарушитель продолжил движение, наехав на служебную машину.

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Не остановил хулигана и предупредительный выстрел в воздух. Водитель остановился только тогда, когда полицейские из табельного оружия попали по колесу автомобиля.

В настоящее время правонарушитель задержан. За неповиновение сотрудникам полиции на него и его пассажира составлены административные протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года погоня со стрельбой произошла в Иркутске. Стражи порядка преследовали нетрезвого водителя, который не подчинился требованиям об остановке. В ходе погони им пришлось применить табельное оружие. В результате пострадали девять человек, восемь из них — правоохранители.

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