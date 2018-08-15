ДНР подверглась массированным обстрелам со стороны ВСУ

Донецк, , 15:23 — REGNUM ВСУ 13 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 14 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелы велись на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Каратели произвели 80 выстрелов из БМП и выпустили 129 мин.

В результате обстрелов ранение получила мирная жительница 1959 года рождения в Коминтерново, также в селе были повреждены семь зданий. Одно здание и одна школа были повреждены в Горловке, а в поселке шахты Трудовская был поврежден газопровод: более 100 домов остались без газа. Также повреждены были три здания в Старомихайловке.

Напомним, украинские каратели ежедневно обстреливают республики Донбасса, игнорируя перемирие.

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