Костромские коммунальщики нашли минометный снаряд

Кострома, , 15:11 — REGNUM В Костроме во время прокладки водопровода коммунальщики нашли артиллерийскую мину, сообщает ГТРК «Кострома». На сообщение о находке прибыли взрывотехники Росгвардии, прилегающие кварталы были оцеплены сотрудниками правоохранительных органов.

По имеющимся данным, объект оказался учебно-тренировочным минометным снарядом, не представляющим опасности. Мину передали на экспертизу и будут выяснять, как она оказалась в земле.

ИА REGNUM напоминает, что за последний год в Костромской области произошло несколько случаев обнаружения боеприпасов. 18 апреля дети нашли 30-миллиметровый бронебойно-трассирующий снаряд. А 28 апреля в Костроме рядом с газовой заправкой обнаружили 27 снарядов. В обоих случаях боеприпасы опасности не представляли.

Наиболее крупной оказалась находка 12 сентября 2017 года. Тогда костромской видеоблогер на территории бывшей ракетной базы нашел 160 боеприпасов, в том числе противотанковые и противолодочные бомбы, снаряды для реактивных установок. Позже представители правоохранительных органов сообщили, что все боеприпасы учебные и опасности для людей не представляют.

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