В Прикамье при пожаре на пороховом заводе пострадали два человека

Соликамск, Пермский край, , 15:14 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на одном из предприятий города Соликамска в Пермском крае, в результате которого пострадали две женщины, сообщает 15 августа пресс-служба регионального следственного комитета СКР.

Ранее начальник городского «Управления гражданской защиты» Андрей Воложанинов в эфире местного телеканала «Соль ТВ» сообщил, что в цехе по производству пороха на заводе «Урал» произошла техническая вспышка.

В результате происшествия две женщины пострадали, с ожогами 80% тела они были доставлены в ожоговый центр в соседний город Березники. В настоящее время их состояние оценивается тяжелое.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). На предприятии изымается и осматривается документация, регламентирующая технологические процессы и фиксирующая проведение инструктажей по технике безопасности. Допрашиваются лица, которые отвечают за соблюдение требований охраны труда.

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