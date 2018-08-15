В калужском Обнинске уроженец Таджикистана пытался зарезать брата и отца

Обнинск, Калужская область, , 15:07 — REGNUM В Калужской области 21-летний житель Обнинска, уроженец Таджикистана попал под уголовное преследование по подозрению в покушении на убийство двух человек. Как сообщил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Роман Бабаянц, довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог.

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По версии следствия, в ночь на 7 августа подозреваемый остался ночевать в квартире родителей, где в ходе конфликта нанес младшему брату множественные удары ножом по телу. Проснувшийся от шума отец пытался выхватить холодное оружие у сына, однако тоже получил удар ножом в живот.

Обезоружить разбушевавшегося родственника удалось второму брату и матери нападавшего. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако уже на следующий день его место нахождения было установлено. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Пострадавшие в результате конфликта были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Брат подозреваемого в настоящее время находится в тяжёлом состоянии.

«Расследование дела занимается следственно-оперативная группа, проведены первоначальные следственные действия, изъято орудие преступления, допрошены потерпевшие и свидетели преступления, назначены экспертизы», — уточнил представитель СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году следственными органами калужского регионального СК России было раскрыто 53 убийства и 35 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

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