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Судно Aquarius с мигрантами на борту прибыло в порт Мальты

Происшествия

Мигранты судна Aquarius достигли Мальты и теперь ожидают предоставления статуса беженца

Судно Aquarius с мигрантами на борту прибыло в порт Мальты
Ra Boe
Aquarius

Валлетта, 15 августа 2018, 15:04 — REGNUM  Гуманитарный корабль Aquarius с 141 мигрантом на борту ожидают в порту Мальты, сообщает агентство France Presse.

По словам местных властей, мальтийская армия мобилизована для облегчения высадки мигрантов, в основном из Сомали и Эритреи, которые должны будут пройти медицинскую проверку.

Напомним, несколько европейских государств — Испания, Португалия, Германия, Франция и Люксембург — в итоге согласились принять мигрантов.

Испания и Франция заявили, что примут по 60 беженцев. Германия, со своей стороны, обязалась принять до 50 человек, а Португалия заявила, что сможет разместить только 30 мигрантов.

24 июня лидеры ЕС не смогли достичь компромисса со сторонниками жесткой линии миграции, такими как Италия и Вышеградская группа (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша).

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Европы договорились: Франция примет 60 беженцев

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Миграционный кризис в Европе
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