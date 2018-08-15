Число жертв обрушения моста в Генуе вновь возросло

Генуя, Италия, , 14:28 — REGNUM В итальянской Генуе обнаружено тело ещё одного погибшего при обрушении автомобильного моста. Таким образом, число погибших в результате инцидента увеличилось до 39 человек, сообщает 15 августа телеканал Rai News 24.

Отмечается, что 12 из 16 госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У некоторых зафиксированы переломы позвоночника и другие травмы. По сведениям телеканала, из района трагедии эвакуировано 632 человека, полностью выселены 11 близлежащих зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 августа в городе Генуя на севере Италии произошло обрушение пролёта автомобильного моста, высота которого достигает 100 метров. В результате инцидента вниз рухнули автомобили, находившиеся на мосту, также получили повреждения расположенные под пролётом моста здания.

Читайте также: Обрушение моста в Генуе унесло жизни 38 человек