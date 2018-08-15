В Ленобласти задержаны подозреваемые в незаконном хранении боеприпасов

Бокситогорск, Ленинградская область, , 14:22 — REGNUM В Ленинградской области сотрудники полиции задержали двух граждан, у которых были обнаружены оружие и боеприпасы, сообщает 15 августа пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в ходе обысков у двух участников организованной группы в ходе обысков были изъяты оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые, согласно экспертизе, признаны пригодными к стрельбе.

У злоумышленников также были изъяты слесарные и токарные приспособления, которые используются для изготовления оружия. Кроме того, у одного из них по месту жительства был обнаружен пакет с веществом, содержащим амфетамин.

По данным фактам были возбуждены уголовные дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

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