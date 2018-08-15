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В Киргизии у 12 человек подозревают сибирскую язву

Происшествия

Люди могли заразиться от забитой коровы

Бишкек, 15 августа 2018, 13:31 — REGNUM  В Кара-Кульджинском районе Киргизии 12 человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщила 15 августа пресс-секретарь минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.

У всех госпитализированных медики взяли пробы. Лабораторного подтверждения заражения пока нет.

По предварительным данным, люди могли заразиться от забитой коровы. Все они участвовали в забое заражённого животного, а позже поделили мясо между собой, рассказала Айгерчинова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 11 человек были госпитализированы в Базар-Коргонском районе Киргизии. Они разделывали тушу больного животного. Диагноз сибирская язва подтвердился, все пациенты получили необходимое лечение.

Сибирская язва — острое инфекционное заболевание, от которого человек может погибнуть в случае неоказания своевременной помощи. На территории Киргизии находятся природные очаги сибирской язвы, споры которой заражают животных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии с сибирской язвой госпитализированы 11 человек

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Сибирская язва
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