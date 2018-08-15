В Москве восстановлено движение на «зелёной» линии метро

Москва, , 13:16 — REGNUM Движение на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом говорится в сообщении в Twitter подземки.

«Движение на участке Замоскворецкой линии от «Новокузнецкой» до «Орехово» восстановлено и вводится в график», — отмечено в сообщении.

Ранее пассажиров проинформировали о прекращении движения от «Новокузнецкой» до «Орехово». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

В комментариях к микроблогу отмечается, что сбой произошел из-за замыкания контактного рельса.

Одна из самых загруженных линий Московского метрополитена, Замоскворецкая линия, действует с 1938 года. До 1990 года она называлась «Горьковско-Замоскворецкая». В среднем поездка по всей линии, включающей 20 станций, занимает 52 минуты.

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