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Трагедия в Генуе: среди жертв обнаружены трое граждан Франции

Происшествия

Общее число погибших составляет 38 человек

Генуя, Италия, 15 августа 2018, 13:16 — REGNUM  Трое граждан Франции обнаружены среди жертв обрушения моста в Генуе, сообщает МИД Франции.

«Министерство иностранных дел Франции с грустью подтверждает присутствие трех граждан Франции среди жертв трагедии в Генуе. Франция выражает соболезнования их семьям», — говорится в заявлении МИД.

Министерство также поддерживает связь с итальянскими властями, чтобы определить возможное присутствие других граждан Франции.

По последним данным, общее число погибших составляет 38 человек.

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Обрушения мостов
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