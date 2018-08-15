В Москве наказали полицейских после жалоб преподавателя ВШЭ

Москва, , 13:13 — REGNUM Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу завершило служебную проверку по информации о задержании преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского на Ярославском вокзале в Москве, сообщает 15 августа на сайте ведомства.

В результате за нарушение служебной дисциплины на двух полицейских ЛУ МВД РФ на станции Москва-Ярославская наложено дисциплинарное взыскание — «предупреждение о неполном служебном соответствии».

Соответствующее взыскание наложено на начальника оперативно-сыскного отделения уголовного розыска, помощника оперативного дежурного и начальника смены. Замначальнику полиции по оперативной работе линейного управления был объявлен строгий выговор. Материалы проверки переданы в следственный комитет.

Напомним, ранее Бродский на своей странице в Facebook заявил, что вечером 3 августа на площади у вокзала к нему подошли трое сотрудников полиции и проводили его в отделение для проверки документов.

Затем, по словам преподавателя, полицейские «потребовали вынуть из карманов личные вещи» и «заставили раздеться». После того, как правоохранители «ничего запрещенного не нашли», Бродского отпустили.

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