Не случайность: прокурор Генуи назвал причину обрушения моста

Генуя, Италия, , 13:05 — REGNUM Вероятная причина обрушения моста Моранди близ итальянской Генуи — человеческий фактор. Об этом заявил главный прокурор города Франческо Коцци, передает 15 августа телеканал TGCom-24.

По словам Коцци, речь идет не о случайности, а о человеческой ошибке. Теперь необходимо ответить на вопрос, почему произошла трагедия. Сделать всё необходимое для ответа на этот вопрос — задача властей.

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Прокурор Генуи не уточнил, какая именно ошибка привела к обрушению моста. Ранее сообщалось, что мост ремонтировали с применением специального мостового крана.

Как сообщало ИА REGNUM, часть моста обрушилась в Генуе 14 августа, увлекая вниз автомобили и повредив здания внизу. Власти подтвердили гибель 38 человек, трое из которых — дети. Опознаны 26 погибших.

Прокуратура Генуи возбудила уголовное дело о массовом убийстве. Эксперты заявили, что в Италии значительная часть мостов и дорожных сооружений была построена в 1950-е и 1960-е годы. Десятки тысяч таких конструкций уже выработали свой срок.

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