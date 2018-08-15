Надругательство над девочками, рецидив у насильника: дела в Чувашии

Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чувашии завершилось обвинительным приговором и 13-летним сроком заключения уголовное дело о сексуальном надругательстве над двумя малолетними девочками. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Перед судом предстал 32-летний безработный. Его обвиняли в том, что вечером 20 января 2018 года в одном из сельских населенных пунктов он совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек — семи и девяти лет. ЧП произошло в одном из сельских населённых пунктов.

«Злоумышленник был пьян и, находясь в доме у своей односельчанки, где воспользовался отсутствием в комнате взрослых. О противоправных действиях стало известно, когда старшая девочка рассказала о происшествии матери», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал мужчину виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних»). Он получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в республике заведено очередное дело о преступлении на сексуальной почве. ЧП произошло в Аликовском районе, где была изнасилована 23-летняя девушка. В преступлении подозревают 62-летнего сельчанина. Следствие полагает, что вечером 10 августа злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию домохозяйства малознакомой 23-летней жительницы города, затащил её в дом и изнасиловал. Девушке удалось убежать от мужчины и сообщить о произошедшем своим родственникам, которые обратились в полицию.

Подозреваемый был задержан у себя дома. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В следственном управлении отмечают, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера (в 1999 году). Из мест лишения свободы, где он провел более 15 лет, освободился в сентябре 2014 года и имеет непогашенную судимость.

«В связи с этими обстоятельствами следователем в органы и учреждения системы профилактики правонарушений будет внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению подозреваемым нового преступления, в котором будет обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным», — сказал Олег Дмитриев.