СКР возбудил дело об избиении заключенных в читинской колонии

Чита, , 12:46 — REGNUM Следователи после проведения проверки возбудили уголовное дело по факту избиения заключенных исправительной колонии №5 в Чите, сообщает 15 августа пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, факт применения физической силы сотрудниками колонии к заключенным установлен, однако оценка обоснованности и законности физического воздействия будет дана в рамках расследования дела.

Следователям предстоит провести более 60 допросов и очных ставок между сотрудниками ИК-5 и заключенными, а также получить результаты судебно-медицинских экспертиз и проанализировать записи всех камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на объектах производственной зоны исправительной колонии №5 в Чите нашли мертвыми двух осужденных. В региональном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний тогда отметили, что при осмотре тел осужденных, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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