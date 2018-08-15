Вулкан Анак Кракатау просыпается?

Джакарта, , 12:42 — REGNUM Вулкан Анак Кракатау в Зондском проливе между индонезийскими островами Суматра и Ява демонстрирует активность, объявлен второй уровень опасности, сообщает Antaranews.

Туристам напоминают, чтобы они не приближались к вулкану в радиусе двух километров.

Согласно докладу наблюдательного центра, за последнее время произошло 53 извержения амплитудой 14−43 мм и продолжительность от 15 до 73 секунд.

Напомним, последнее известное всему миру извержение вулкана Анак Кракатау случилось в 1883 году, число погибших оценивается в 36 тыс. человек.