Среда, 15 Августа 2018 года
12:57:01 МСК

Вулкан Анак Кракатау просыпается?

Происшествия

Объявлен второй уровень опасности

Вулкан Анак Кракатау просыпается?
Lord Mountbatten
Анак Кракатау

Джакарта, 15 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Вулкан Анак Кракатау в Зондском проливе между индонезийскими островами Суматра и Ява демонстрирует активность, объявлен второй уровень опасности, сообщает Antaranews.

Туристам напоминают, чтобы они не приближались к вулкану в радиусе двух километров.

Согласно докладу наблюдательного центра, за последнее время произошло 53 извержения амплитудой 14−43 мм и продолжительность от 15 до 73 секунд.

Напомним, последнее известное всему миру извержение вулкана Анак Кракатау случилось в 1883 году, число погибших оценивается в 36 тыс. человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Извержения вулканов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить