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Силовики по ошибке вломились в дом жительницы Барнаула

Происшествия

СУ СК РФ по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку: правоохранители перепугали мать-инвалида и малолетнего ребёнка

Силовики по ошибке вломились в дом жительницы Барнаула
vitalykuzmin.net
СОБР

Барнаул, 15 августа 2018, 12:36 — REGNUM  Операция алтайских силовиков по поимке вора обернулись конфузом: в доме на улице Логовской в Барнауле, куда утром 10 августа, разбив окно, вломилась группа сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый не прописан и не проживал никогда. Как сообщили сегодня, 15 августа, в СУ СК РФ по Алтайскому краю, по поводу данного инцидента инициирована доследственная проверка.

О ЧП в социальных сетях сообщила пострадавшая хозяйка.

«Мы недавно продали машину, поэтому, когда я услышала звук бьющегося стекла, решила, что в дом лезут грабители. Это были трое в масках и черной одежде», — приводит слова женщины сайт телеканала «Катунь 24».

Также пострадавшая утверждает, что во время потасовки с «грабителями» она получила резаную травму руки, а её мать-инвалид и малолетний ребёнок — сильный испуг.

В ходе проверки следователи СК пообещали выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении и принять процессуальное решение.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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