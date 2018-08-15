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Падение моста в Генуе: прокуратура возбудила дело о массовом убийстве

Происшествия

Прокурор Генуи полагает, что причина трагедии – человеческая ошибка

Генуя, Италия, 15 августа 2018, 12:22 — REGNUM  Обрушение моста Моранди не было «фатальным событием», причина трагедии — человеческая ошибка, заявил журналистам в среду, 15 августа, прокурор Генуи Франческо Коцци, передает Il Fatto Quotidiano.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту катастрофы, произошедшей вследствие неосторожности, а также по факту массового убийства.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 37 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектом, — министры заявили, что обслуживание объекта проводилось не на должном уровне.

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Обрушения мостов
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